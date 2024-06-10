Дмитрий Демешин прогулялся с сыном-курсантом по Петербургу после ПМЭФ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин прогулялся с сыном-суворовцем по Санкт-Петербургу после окончания ПМЭФ-2024. Об этом глава региона рассказал в своём Telegram-канале.
Отец и сын прошлись по улицам Северной столице 9 июня. В этот день у врио закончилась основная программа экономического форума, а юному курсанту дали увольнительную.
«Ценю такие моменты и постарался не упустить эту возможность», — сказал Демешин.
Глава края отвёл сына к мемориальному военно-историческому комплексу «Невский пятачок», сводил его на набережную Невы и угостил обедом в торговом центре, а также поделился с ним подробностями новой работы.
«Договорились в следующий раз прогуляться уже в Хабаровске всей семьей», — добавил врио.