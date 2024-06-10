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Дмитрий Демешин прогулялся с сыном-курсантом по Петербургу после ПМЭФ

Врио сводил своего ребёнка на мемориально-исторический комплекс, угостил обедом в ТЦ и рассказал ему о новой работе.

Источник: Соцсети

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин прогулялся с сыном-суворовцем по Санкт-Петербургу после окончания ПМЭФ-2024. Об этом глава региона рассказал в своём Telegram-канале.

Отец и сын прошлись по улицам Северной столице 9 июня. В этот день у врио закончилась основная программа экономического форума, а юному курсанту дали увольнительную.

«Ценю такие моменты и постарался не упустить эту возможность», — сказал Демешин.

Глава края отвёл сына к мемориальному военно-историческому комплексу «Невский пятачок», сводил его на набережную Невы и угостил обедом в торговом центре, а также поделился с ним подробностями новой работы.

«Договорились в следующий раз прогуляться уже в Хабаровске всей семьей», — добавил врио.