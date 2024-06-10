Хабаровчанам рассказали, как уберечься от инфаркта мозга

Инфарктом мозга медики на своём профессиональном языке называют инсульт, или острое нарушение мозгового кровообращения. Болезнь эта стала настоящим бедствием нашего общества. Инсульт сильно «помолодел».
Как распознать признаки приближения сосудистой катастрофы, а главное, как уберечься от этого страшного по своим последствиям недуга, корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала заместитель главного врача Краевой клинической больницы имени профессора О. В. Владимирцева (в прошлом ККБ № 2) Мария Павлова.
Очередь из скорых
Хабаровчанка Полина К. совсем недавно отметила своё 46-летие. Цветущая работящая женщина. Вроде бы и к врачам нужды обращаться не было. Но вот однажды, возвращаясь с работы почувствовала жуткую головную боль. На крыльце подъезда стала падать, теряла сознание. Соседи успели женщину подхватить, донесли до квартиры. Вызвали скорую. Диагноз — тяжелейший инсульт.
Родственник, который сопровождал Полину в неотложке до больницы был поражён, что на подъезде к корпусу краевой больницы им. Владимирцева им даже пришлось немного подождать. Машины скорой помощи выстроились в очередь! И все с пациентами с инсультом!
— Да, практически ежедневно к нам поступают пациенты с аневризмами сосудов головного мозга. Если произошёл разрыв аневризмы, то развивается кровоизлияние в головной мозг (геморрагический инсульт). При ишемическом инсульте механизм такой же, как при инфаркте миокарда. Оба заболевания являются следствием сердечно-сосудистых заболеваний. Потому мы и называем инсульты инфарктами головного мозга, — объясняет заместитель главврача ККБ им. профессора О. В. Владимирцева Мария Павлова. — К сожалению, инсульт «молодеет» в последние годы. Если раньше основная доля таких пациентов была пенсионного возраста, то теперь очень много людей трудоспособного возраста и молодёжи. Были даже случаи развития геморрагических инсультов у детей.
У Полины К. врачи констатировали тяжёлый геморрагический инсульт. Произошёл разрыв важных сосудов головного мозга. Долго лежала в реанимации, потом в палате интенсивной терапии, проходила курс в оборудованном при больнице отделении медицинской реабилитации. Врачи сделали всё возможное для спасения женщины. Однако до сих пор функции организма полностью не восстановились. После выписки родным пришлось арендовать специальную кровать, потратиться на массажиста. Но и два месяца спустя после инсульта Полина не может самостоятельно даже сесть, ей оформляют инвалидность.
Распознать признаки инсульта
Полина с детства страдала от повышенного давления. Но, как говорят родные, жить ей это не мешало. Правда, примерно за полгода до того, как попала в больницу со страшнейшим диагнозом, стала часто болеть голова. Но выпьет цитрамон и вроде бы боли уходили. А однажды, вернувшись с работы, отнялась у неё правая рука, речь стала спутанная. Опять выпила таблетку, спать легла. Проснувшись, вроде бы всё прошло. А месяц спустя после этого случая за её жизнь уже пришлось бороться врачам.
В народе такие факты, когда вдруг отнимаются на какое-то время конечности, становится затруднённой речь, называют микроинсультами. Хотя в медицине такого термина нет. Любой инсульт чрезвычайно опасен. Медики советуют при малейших подобных признаках немедленно обращаться за помощью к профильным специалистам. Это всё звоночки — грядёт серьёзная сосудистая катастрофа! Если бы сама Полина и её близкие раньше забили бы тревогу, началось бы лечение, такого кровоизлияния наверняка можно было бы избежать.
Предупредить сосудистую катастрофу
Сердечно-сосудистые заболевания сейчас стали убийцей номер один во всём мире. В нашей стране больше половины всех смертей происходит по этой причине. То есть, они уносят на тот свет людей больше, чем ДТП и другие заболевания вместе взятые!
В чём причины? Они, в общем-то общеизвестны: вредные привычки, а в особенности курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, частые стрессы. Врачи не устают советовать: бросайте курить, больше ходите пешком! Возвращаясь с работы, не пользуйтесь лифтом, хотя бы, поднимитесь на свой этаж по лестнице! Уже польза. Откажитесь от жирной, копчёной, сильносолёной пищи, фаст-фуда и газировки.
Ещё очень важен принцип так называемой приверженности к лечению. Причиной инсультов и инфарктов становится гипертония. Заболевание это неизлечимое. Но, если уж доктора выявили его у вас, будьте добры ради своего же блага выполнять все предписания лечащих врачей, принимать выписанные препараты пожизненно. Но что происходит в реальности? Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, через год после обращения к врачу с сердечно-сосудистыми проблемами рекомендации выполняют только 70% пациентов, еще через год — 23%, а через три года этот показатель падает до мизерных 6%.
Коварство сердечно-сосудистых заболеваний в том, что человек может ими страдать и знать об этом. Болезни сосудов вещь не такая явная. Заработал, например, пациент язву. Его пролечили, боли уменьшились. Он это чувствует на себе. А в случае с гипертонией вроде бы в жизни ничего не меняется, ничего не болит. Вот и приходит мысль, а зачем принимать лекарства.
Чтобы избежать сосудистой катастрофы, очень важно вовремя выявить проблемы со здоровьем. Для этого есть диспансеризация, обращает внимание Мария Дмитриевна Павлова.
— Не зря систему диспансеризации разработали с молодого возраста. До 40 лет она проводится раз в два года, а старше — ежегодно. В результате участковый терапевт получает минимальный набор данных о вашем здоровье, который позволит заподозрить даже минимальный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Давление повышенное — повод направить вас к кардиологу для более детального обследования. Проверяется уровень холестерина, глюкозы, проверяется, нет ли у пациента нарушений липидного обмена, делается ЭКГ, назначается, в случае необходимости более углубленная диспансеризация. И в таком случае вы найдёте отправную точку и начать лечение, изменить образ жизни, — говорит специалист.
Важно понимать, что ужас инсультов в том, что очень часто пережившие их пациенты остаются надолго, а то и до конца своих дней прикованными к постели. Возвращение обычных жизненных навыков происходит очень медленно. И ведь это дополнительная нагрузка на ваших близких. Может стоит задуматься хотя бы об этом и, чтобы не осложнять жизнь родным, заранее побеспокоится о собственном здоровье?