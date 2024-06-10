Хабаровчанам рассказали, как уберечься от инфаркта мозга

Ещё очень важен принцип так называемой приверженности к лечению. Причиной инсультов и инфарктов становится гипертония. Заболевание это неизлечимое. Но, если уж доктора выявили его у вас, будьте добры ради своего же блага выполнять все предписания лечащих врачей, принимать выписанные препараты пожизненно. Но что происходит в реальности? Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, через год после обращения к врачу с сердечно-сосудистыми проблемами рекомендации выполняют только 70% пациентов, еще через год — 23%, а через три года этот показатель падает до мизерных 6%.