На новосибирских дачах заметили нашествие мифических существ с Алтая

«В саду много божьих коровок и каких-то страшных насекомых, которые быстро передвигаются по кустам и деревьям. Кто их не знает, обязательно подумает, что это вредители. А это — личинки божьей коровки. Вместе со своими родителями они очень быстро очищают сад от тли», — поделилась Галина Титова.