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Сотни красноярцев прошли крестным ходом по левобережью города

В воскресенье, 9 июня, в Красноярске состоялся общегородской левобережный крестный ход, приуроченный ко дню города.

Источник: Красноярская епархия

В нем приняли участие священнослужители храмов, казаки, певчие церковных хоров и православные верующие.

Крестоходцы прошли 4 км — от часовни великомученицы Параскевы Пятницы на Караульной горе по улицам Степана Разина, Шахтёров, Андрея Дубенского, Соревнования, Конституции СССР, вдоль набережных Качи и Енисея к поклонному кресту — месту строительства Богородице-Рождественского кафедрального собора на Стрелке.

По улицам пронесли икону Преображения Господня — покровительницу города и икону Собора Сибирских святых.

В конечной точке крестного хода участников встретил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, который совершил благодарственный молебен.

По окончании богослужения владыка Пантелеимон обратился к собравшимся с архипастырским словом:

«Крестный ход — это особое небесное моление о земле, о живущих на ней людях, о граде, о мире. В наше время, в этот день, важно возносить к Богу молитвы, чтобы мир приблизился и достиг нашего государства, мир поселился в душах людей, открылось бы щедрое сердце каждого человека к жизни, к духовному спасению и подвигу. Это не демонстрация ради беснования, не митинг ради политической цели, это — освящение дороги к Царству Небесному, к миру Божиему и спасению. Это напоминание о долгах человеческих за жизнь Создателю мира. В этом году мы совершили крестный ход к месту, где сооружается малый храм Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы. Это место освящено в честь Рождества Божией Матери, где планируется построить храм Рождества Богородицы — это наша с вами цель, дабы очистить город от прошедших грехов, былого зла и дабы процветало доброе».

В завершении мероприятия присутствующих окропили святой водой.

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