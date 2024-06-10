Сотни красноярцев прошли крестным ходом по левобережью города

«Крестный ход — это особое небесное моление о земле, о живущих на ней людях, о граде, о мире. В наше время, в этот день, важно возносить к Богу молитвы, чтобы мир приблизился и достиг нашего государства, мир поселился в душах людей, открылось бы щедрое сердце каждого человека к жизни, к духовному спасению и подвигу. Это не демонстрация ради беснования, не митинг ради политической цели, это — освящение дороги к Царству Небесному, к миру Божиему и спасению. Это напоминание о долгах человеческих за жизнь Создателю мира. В этом году мы совершили крестный ход к месту, где сооружается малый храм Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы. Это место освящено в честь Рождества Божией Матери, где планируется построить храм Рождества Богородицы — это наша с вами цель, дабы очистить город от прошедших грехов, былого зла и дабы процветало доброе».