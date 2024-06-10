Трое красноярцев стали Почетными гражданами города

В этом году депутаты Красноярского городского Совета, рассмотрев предложение главы города, единогласно приняли решение присвоить звание «Почетный гражданин города Красноярска» известным землякам — народному художнику РСФСР Валерьяну Сергину, почетному профессору КГТУ Александру Коновальцеву и депутату Госдумы, заместителю председателя комитета по обороне Юрию Швыткину.
Мэр Владислав Логинов и председатель Красноярского городского совета депутатов Наталия Фирюлина вручили лауреатам почетного звания нагрудные знаки, удостоверения и цветы, отмечает пресс-служба мэрии.
«Величие человека проявляется в его труде. Все, чем гордится наш город, сделано честным трудом его жителей. Совсем скоро 400-летие Красноярска. Сегодня мы чествуем красноярцев, кто внес особый вклад в развитие нашего города. От лица всех жителей Красноярска примите самые искренние слова благодарности за многолетний добросовестный труд, за выдающиеся профессиональные достижения и за преданность любимому городу», — подчеркнул Владислав Логинов.
В продолжение торжественной церемонии за большой личный вклад в развитие города Красноярска знак отличия «За заслуги перед городом Красноярском» II степени был вручен начальнику организационно-методического отдела — врачу-методисту «Красноярской краевой больницы № 2» Татьяне Федоровой.
За особые заслуги и достижения в области образования во славу города Красноярска директору института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета Людмиле Куликовой была вручена Медаль командора Резанова.
Евгения Бухарова директор института экономики, государственного управления и финансов СФУ за заслуги и достижения в трудовой деятельности на благо города Красноярска была удостоена медали Андрея Дубенского.