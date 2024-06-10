Трое красноярцев стали Почетными гражданами города

«Величие человека проявляется в его труде. Все, чем гордится наш город, сделано честным трудом его жителей. Совсем скоро 400-летие Красноярска. Сегодня мы чествуем красноярцев, кто внес особый вклад в развитие нашего города. От лица всех жителей Красноярска примите самые искренние слова благодарности за многолетний добросовестный труд, за выдающиеся профессиональные достижения и за преданность любимому городу», — подчеркнул Владислав Логинов.