В Хабаровске уберут трамвайные пути от маршрута № 6

С сегодняшнего дня должны начаться работы по демонтажу трамвайных путей на улице Воронежской. Контракт на сумму 28 миллионов рублей предусматривает удаление рельсов и установку нового асфальтобетонного покрытия. Работы должны быть завершены к сентябрю, сообщает AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Ранее на улице Воронежской курсировали трамвайный маршрут № 6, но перевозки по данному направлению прекратились несколько лет назад. Рельсы и контактная сеть принадлежали предприятию «ХТТУ», которое находится в состоянии банкротства с 2017 года. В соответствии с решением, сделанным после последних торгов в 2024 году, эта собственность была передана городской администрации.
Решение о демонтаже трамвайных путей на улице Воронежской связано с частыми авариями, происходившими в районе краевого управления госавтоинспекции, и направлено на улучшение безопасности движения автомобильного транспорта. Разборка рельсов будет начата подрядной организацией на следующей неделе. Полное перекрытие дороги не планируется во время проведения работ. В последние годы трамвайные пути на улице Воронежской стали препятствием для водителей, особенно зимой. Автомобилистам приходится быть осторожными на рельсах, чтобы не потерять контроль над своим автомобилем. Для обеспечения безопасности мэрией были установлены бетонные блоки, которые предотвращают доступ на трамвайные пути, но это привело к образованию длинных пробок в часы пик.