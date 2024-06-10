В Хабаровске уберут трамвайные пути от маршрута № 6

Решение о демонтаже трамвайных путей на улице Воронежской связано с частыми авариями, происходившими в районе краевого управления госавтоинспекции, и направлено на улучшение безопасности движения автомобильного транспорта. Разборка рельсов будет начата подрядной организацией на следующей неделе. Полное перекрытие дороги не планируется во время проведения работ. В последние годы трамвайные пути на улице Воронежской стали препятствием для водителей, особенно зимой. Автомобилистам приходится быть осторожными на рельсах, чтобы не потерять контроль над своим автомобилем. Для обеспечения безопасности мэрией были установлены бетонные блоки, которые предотвращают доступ на трамвайные пути, но это привело к образованию длинных пробок в часы пик.