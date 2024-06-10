Челябинской области определили место в рейтинге социально-экономического положения регионов

Позиции регионов по социально-экономическому положению определили аналитики Центра экономических исследования РИА «Новости». Челябинская область заняла в рейтинге 14 место, набрав по итогам 2023 года 66,480 баллов. Это несколько больше чем в 2022 году, однако, по месту в общероссийском списке Южный Урал немного сдвинулся вниз — годом ранее он занимал 12 место в рейтинге.