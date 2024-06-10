Челябинской области определили место в рейтинге социально-экономического положения регионов

Позиции регионов по социально-экономическому положению определили аналитики Центра экономических исследования РИА «Новости». Челябинская область заняла в рейтинге 14 место, набрав по итогам 2023 года 66,480 баллов. Это несколько больше чем в 2022 году, однако, по месту в общероссийском списке Южный Урал немного сдвинулся вниз — годом ранее он занимал 12 место в рейтинге.
Сравнив позиции Челябинской области с другими регионами Уральского федерального округа, мы видим, что почти все уральские территории идут практически рука об руку. Южный Урал опережают в этом вопросе Ханты-Мансийский автономный округ (4 место в рейтинге), Свердловская область (6 место), Ямало-Ненецкий автономный округ (7 место), Тюменская область (12 место). В отстающих оказалась Курганская область, которая заняла 73 место.