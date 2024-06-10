В Новосибирске экоактивисты нашли на пляже бутылку с «таинственным посланием»

Жители Новосибирска Оксана и Владимир Трегуб обнаружили стеклянный сосуд, в котором была записка от шестилетней девочки по имени Соня. По сообщению на сайте «vn.ru», ребенок адресовал свое послание пиратам.
На берегу Обского водохранилища новосибирцы Оксана и Владимир Трегуб обнаружили послание в стеклянной бутылке, написанное 6-летней Соней. По словам Оксаны, каждое утро они убирают берег от мусора, который приносят туристы, и сегодня нашли бутылку с запиской.
«Здравствуйте, пираты. Как у вас день прошел? Мне скоро 7 лет. Скорее прочитайте. Жду ответ. Соня. 6 лет» — гласила находка.
Семья Трегубов написала ответ Соне, в котором поделилась своими мыслями о пиратах и попросила девочку перестать кидать бутылки в воду, чтобы сохранить чистоту моря.
Оксана работает иллюстратором, а ее муж производит флюорографы. Они призывают поддерживать чистоту моря и надеются, что их послание дойдёт до Сони и ее родителей.
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