В Новосибирске экоактивисты нашли на пляже бутылку с «таинственным посланием»

На берегу Обского водохранилища новосибирцы Оксана и Владимир Трегуб обнаружили послание в стеклянной бутылке, написанное 6-летней Соней. По словам Оксаны, каждое утро они убирают берег от мусора, который приносят туристы, и сегодня нашли бутылку с запиской.