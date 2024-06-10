Состоялся первый рейс пассажирского поезда из Приморья в Северную Корею

По итогам визита корейская сторона выразила благодарность делегации из Приморья за рекомендации, направленные на улучшение качества и безопасности будущих туристических поездок. Руководитель Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский подчеркнул, что визиты в КНДР по-прежнему возможны только в составе организованных групп, а вопросы маршрутизации железнодорожных путей все еще находятся на стадии обсуждения. Однако уже запланирован следующий тур по этому направлению на 28 июня.