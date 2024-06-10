Состоялся первый рейс пассажирского поезда из Приморья в Северную Корею

Делегация из Приморского края, включая членов Агентства по туризму и представителей местной туристической отрасли, совершила поездку в северокорейский город Расон. Тур был организован по приглашению Народного комитета Расона и предоставил представителям Приморья возможность обсудить с северокорейскими коллегами формирование тургрупп и разработку туристических программ для поездок в соседнюю страну.
Как сообщила пресс-служба Агентства по туризму Приморского края, в ходе визита был осуществлён тестовый запуск пассажирского поезда со станции Хасан до станции Туманган. Это позволило оценить работу пограничных и таможенных служб, а также подтвердить возможность установления прямого железнодорожного сообщения между Владивостоком и Туманганом, а в перспективе и Расоном.
Во время пребывания в Расоне делегация ознакомилась с инфраструктурой города для туристов, включая различные типы гостиниц, рестораны, пляжи и парки отдыха. Также гости из Приморья посетили культурные мероприятия, в том числе и концерт, посвящённый Дню основания детского союза КНДР, и места, которые являются обязательными для посещения туристами в Северной Корее, например, памятники вождям и советским воинам.
По итогам визита корейская сторона выразила благодарность делегации из Приморья за рекомендации, направленные на улучшение качества и безопасности будущих туристических поездок. Руководитель Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский подчеркнул, что визиты в КНДР по-прежнему возможны только в составе организованных групп, а вопросы маршрутизации железнодорожных путей все еще находятся на стадии обсуждения. Однако уже запланирован следующий тур по этому направлению на 28 июня.