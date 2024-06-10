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На Южном Урале наладилась погода

В понедельник, 10 июня, в Челябинской области будет облачно с прояснением, без существенных осадков, утром местами туманы.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 50% 751 мм рт. ст. +21°

В понедельник, 10 июня, в Челябинской области будет облачно с прояснением, без существенных осадков, утром местами туманы. Температура воздуха днем составит от +21 до +26 градусов. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +23 до +25 градусов. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду, днем порывы до 13.

День Ангела сегодня, 10 июня, у Дениса, Дмитрия, Елены, Захара, Игнатия, Макара, Никиты, Павла, Петра и Софрона.

Между прочим, 10июня 2024 года отмечают день Никиты Гусятника. Согласно народным приметам, сегодня родителям воспрещается ругать детей, даже если они проказничают. Дело, а том, что из-за этого ребенок станет еще более непослушным.