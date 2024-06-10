Популярные маршруты изменят схему движения в центре Омска из-за Дня России

— автобусы маршрута № 25 с улицы Гагарина будут следовать по Комсомольскому мосту с левым поворотом на улицу Думскую, с правым поворотом на улицу Пушкина, с правым поворотом на улицу Лермонтова, с правым поворотом на проспект Карла Маркса, затем — по Комсомольскому мосту, улицам Гагарина, Интернациональная, далее — по утвержденной схеме;