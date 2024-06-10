Популярные маршруты изменят схему движения в центре Омска из-за Дня России

Две улицы в центре Омска перекроют из-за подготовки и проведения мероприятий ко Дню России. Изменения скажутся на работе пяти автобусных маршрутов.
С 19:00 10 июня до 12:00 11 июня будет перекрыт участок улицы Герцена (от улицы Интернациональной до улицы Ленина). Автобусные маршруты № 25, 28, 34 и 94 поедут по следующим схемам:
— автобусы маршрута № 25 с улицы Гагарина будут следовать по Комсомольскому мосту с левым поворотом на улицу Думскую, с правым поворотом на улицу Пушкина, с правым поворотом на улицу Лермонтова, с правым поворотом на проспект Карла Маркса, затем — по Комсомольскому мосту, улицам Гагарина, Интернациональная, далее — по утвержденной схеме;
— автобусы маршрута № 28 с моста им. 60 лет Победы поедут по улицам Фрунзе, Герцена, Интернациональная, далее — по утвержденной схеме;
— автобусы маршрута № 34 с улицы Герцена поедут по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональная, Герцена, далее — по утвержденной схеме, с посадкой и высадкой пассажиров на ООТ «Ул. Фрунзе»;
— автобусы маршрута № 94 с моста им. 60 лет Победы будут следовать по улице Фрунзе (с остановкой на остановке «Ул. Тарская»), Герцена, далее — по утвержденной схеме маршрута.
С 12:00 11 июня до 5:00 13 июня движение всех видов транспорта будет запрещено на улицах Ленина (от дома № 1 на улице Ленина до Юбилейного моста) и Герцена (от улицы Интернациональной до улицы Ленина). Автобусы будут следовать по следующим схемам:
— автобусы маршрута № 25 с улицы Гагарина поедут по Комсомольскому мосту с левым поворотом на улицу Думскую, с правым поворотом на улицу Пушкина, с правым поворотом на улицу Лермонтова, с правым поворотом на проспект Карла Маркса, затем — по Комсомольскому мосту, улицам Гагарина, Интернациональная, далее — по утвержденной схеме;
— автобусы маршрута № 28 с моста им. 60 лет Победы поедут по улицам Фрунзе, Герцена, Интернациональная, далее — по утвержденной схеме;
— автобусы маршрута № 34 с улицы Герцена поедут по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональная, Герцена, далее — по утвержденной схеме, с посадкой и высадкой пассажиров на остановке «Ул. Фрунзе»;
— автобусы маршрута № 73 с улицы Красный Путь поедут по улицам Интернациональная, Гагарина, по Комсомольскому мосту, по улицам Лермонтова, Ленина, далее — по утвержденной схеме;
— автобусы маршрута № 94 с моста им. 60 лет Победы поедут по улице Фрунзе (с остановкой на остановке «Ул. Тарская»), Герцена, далее — по утвержденной схеме.
К слову, сегодня, 10 июня, с 9:00 часов из-за технических испытаний будет закрыто движение на Ленинградском мосту. По измененным схемам поедут 13 маршрутов общественного транспорта.