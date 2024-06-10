В Красноярске на рабочей неделе придет жара до +26 градусов

В понедельник, 10 июня, ожидается до +11 градусов днем, будет облачно, дождь. Порывы ветра составят 12 метров в секунду. Ночью прогнозируется +11 градусов.
Во вторник температура воздуха поднимется до +21 градуса днем, а также упадет до +9 градусов ночью. Будет солнечно, без осадков. Ветер будет до 6 метров в секунду.
В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке +25 градусов, а ночью она опустится до +11 градусов. Будет солнечно, без дождей.
В четверг потеплеет до +26 градусов днем, а также будет +12 градусов ночью. Солнечно, без осадков. Ветер до 6 метров в секунду.
В пятницу столбик термометра поднимется до +26 градусов днем. Будет переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит +13 градусов.