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В Красноярске на рабочей неделе придет жара до +26 градусов

Прогноз погоды составили городские синоптики Apple Weather.

Сейчас в Ричмонде: +25° 5 м/с 57% 750 мм рт. ст. +26°
Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 10 июня, ожидается до +11 градусов днем, будет облачно, дождь. Порывы ветра составят 12 метров в секунду. Ночью прогнозируется +11 градусов.

Во вторник температура воздуха поднимется до +21 градуса днем, а также упадет до +9 градусов ночью. Будет солнечно, без осадков. Ветер будет до 6 метров в секунду.

В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке +25 градусов, а ночью она опустится до +11 градусов. Будет солнечно, без дождей.

В четверг потеплеет до +26 градусов днем, а также будет +12 градусов ночью. Солнечно, без осадков. Ветер до 6 метров в секунду.

В пятницу столбик термометра поднимется до +26 градусов днем. Будет переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит +13 градусов.