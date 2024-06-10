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В Красноярском крае продолжает действовать особый противопожарный режим

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во время действия режима запрещено посещать леса, проводить любые огневые работы на землях населенных пунктов, в том числе разводить костры и сжигать траву и мусор.

Источник: МЧС РФ

За нарушение требований предусмотрены штрафы — для граждан от 10 тысяч рублей. На сегодняшний день возбуждено более 660 дел об административных правонарушениях на общую сумму около 1,5 миллиона рублей, отмечает пресс-служба ГУ МЧС.

Готовить пищу на своем приусадебном участке на мангале можно, однако располагаться он должен на расстоянии 5 м до зданий, сооружений и иных построек. Зону вокруг мангалов нужно очистить от горючих материалов в радиусе 2 м.

Разводить огонь можно только в безветренную погоду, при этом под рукой должны быть емкости с водой.

пожары