Регбийный клуб «Енисей-СТМ» одолел «Красный Яр» в красноярском дерби

В Красноярске состоялся матч 14-го тура Чемпионата России по регби между двумя сильнейшими командами страны — «Енисей-СТМ» и «Красный Яр».
Победу в игре одержал «Енисей-СТМ» со счётом 30:18. У победителей мяч занесли Никита Чурашов, Франсуа Эстерхейзен и Евгений Елгин. Попытками у «Красного Яра» отметились Корнелиус Корфф и Роберт Сутидзе.
Отметим, что победитель дерби получил традиционный Кубок Юрия Николаева.
Следующий матч «Красного Яра» состоится уже 16 июня в Красноярске с командой «Стрела-Ак Барс» из Казани. «Енисей-СТМ» сыграет с «Металлургом» в Новокузнецке 17 июня.