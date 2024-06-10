Регбийный клуб «Енисей-СТМ» одолел «Красный Яр» в красноярском дерби

Победу в игре одержал «Енисей-СТМ» со счётом 30:18. У победителей мяч занесли Никита Чурашов, Франсуа Эстерхейзен и Евгений Елгин. Попытками у «Красного Яра» отметились Корнелиус Корфф и Роберт Сутидзе.