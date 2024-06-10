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Регбийный клуб «Енисей-СТМ» одолел «Красный Яр» в красноярском дерби

Победитель дерби получил традиционный Кубок Юрия Николаева.

Источник: Соцсети

В Красноярске состоялся матч 14-го тура Чемпионата России по регби между двумя сильнейшими командами страны — «Енисей-СТМ» и «Красный Яр».

Победу в игре одержал «Енисей-СТМ» со счётом 30:18. У победителей мяч занесли Никита Чурашов, Франсуа Эстерхейзен и Евгений Елгин. Попытками у «Красного Яра» отметились Корнелиус Корфф и Роберт Сутидзе.

Отметим, что победитель дерби получил традиционный Кубок Юрия Николаева.

Следующий матч «Красного Яра» состоится уже 16 июня в Красноярске с командой «Стрела-Ак Барс» из Казани. «Енисей-СТМ» сыграет с «Металлургом» в Новокузнецке 17 июня.

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