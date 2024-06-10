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Испытание на прочность: мигранты заселили ранее расселенные дома в Новосибирске

Дома были признаны аварийными и предназначены к сносу.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

На левом берегу Новосибирска два деревянных дома по 5-му переулку Римского-Корсакова, которые были расселены месяц назад, снова оказались заселены — их захватили мигранты. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «vn.ru».

В двух двухэтажных бараках теперь живёт большая группа иностранных специалистов с семьями несмотря на то, что дома были признаны аварийными и предназначены к сносу.

Жители близлежащих более современных домов выражают беспокойство по поводу возможной опасности проживания в таких ветхих зданиях, и сомневаются в официальном статусе проживающих в них мигрантов.

Издание «BFM — Новосибирск» ранее сообщало, что на основании обращения мэрии Новосибирска 15 и 25 мая по адресам нахождения домов выезжала бригада, чтобы отключить объекты от сетей электроснабжения. Однако отключения не состоялось, так как в домах проживают люди.

Органы власти установили, что электроснабжение этих домов осуществляется незаконно, и запланировали принудительное выселение незаконных жильцов, чтобы дальнейшие действия по сносу зданий могли быть проведены надлежащим образом.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что администрация Новосибирска подвела итоги сильнейшего ливня.