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«Жуткий вой» без остановки: что творится в популярном районе Владивостока. Видео

Источник звука остается неизвестным.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке жители дома по улице Всеволода Сибирцева, 24, столкнулись с неприятной проблемой. На протяжении недели их беспокоит непрерывный низкочастотный звук. Как рассказали очевидцы, «жуткий вой» слышен буквально круглосуточно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) revizor_vdk.

«Звучит и днём, и ночью, причём всю ночь. Спать невозможно даже с закрытым окном. Ощущение, что живёшь в трансформаторной будке», — пишет один из жителей.

Пока источник звука остаётся неизвестным, и люди не знают, к кому обратиться за помощью. ИА PrimaMedia тем временем обратилось за комментарием в пресс-службу «ВПЭС».

«Отправили запрос в районное подразделение. Ответили, что наше ТП не является источником этого звука», — уточнил собеседник агентства.

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