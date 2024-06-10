«Жуткий вой» без остановки: что творится в популярном районе Владивостока. Видео

Во Владивостоке жители дома по улице Всеволода Сибирцева, 24, столкнулись с неприятной проблемой. На протяжении недели их беспокоит непрерывный низкочастотный звук. Как рассказали очевидцы, «жуткий вой» слышен буквально круглосуточно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) revizor_vdk.
«Звучит и днём, и ночью, причём всю ночь. Спать невозможно даже с закрытым окном. Ощущение, что живёшь в трансформаторной будке», — пишет один из жителей.
Пока источник звука остаётся неизвестным, и люди не знают, к кому обратиться за помощью. ИА PrimaMedia тем временем обратилось за комментарием в пресс-службу «ВПЭС».
«Отправили запрос в районное подразделение. Ответили, что наше ТП не является источником этого звука», — уточнил собеседник агентства.