Время шашлыков и овощей. Что едят и сколько тратят на питание кузбассовцы?

В целом она отметила, что здоровое питание должно быть гармоничным по количеству и по качеству (то есть по составляющим частям). «По количеству человек должен съедать столько калорий, сколько ему необходимо для поддержания нормальной жизнедеятельности с учётом его возраста, массы тела, того, сколько он движется, и с учётом сопутствующих заболеваний. По составу еда должна содержать каждый день гармоничное соотношение жиров, белков и углеводов, витаминов и микронутриентов. Гармоничное соотношение — это 50% углеводов, 20% жиров и 30% белков. Мясо, рыба — это белок. Жиры — растительные и животные», — говорит доктор.