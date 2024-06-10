Время шашлыков и овощей. Что едят и сколько тратят на питание кузбассовцы?

В Кузбассе завершился противопожарный режим, во время которого запрещалось разводить костры и жарить шашлыки на открытом огне.
Пока земляки ринулись готовить любимое и теперь уже разрешённое блюдо, корреспондент kuzbass.aif.ru выяснял, не вредно ли оно, и в целом — здоровую ли пищу едят кузбассовцы.
В чём соль?
«Если это “тощее” мясо, то есть нежирное — говядина, курица и даже свинина, то почему бы его не запечь или не зажарить на углях без использования жиров? То же самое касается и овощей на гриле. Калораж у таких блюд будет невысокий, поскольку при их приготовлении не используются дополнительные жиры», — ответила врач-эндокринолог Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 имени А. А. Луцика Евгения Седень на вопрос kuzbass.aif.ru, не вредно ли готовить блюда на огне.
Лето — также время овощей и фруктов, именно они являются одной из составляющих здорового питания. В прошлом году кузбасские статистики проводили выборочное наблюдение состояния здоровья кузбассовцев и выяснили, что каждый день ели не менее положенных по норме 400 граммов овощей и фруктов 10,2% взрослых мужчин и 11% женщин. Это меньше, чем в среднем по России (13,4% и 14,8% соответственно). Примечательно, что кузбасские горожане едят овощи и фрукты больше, чем селяне (а по стране наоборот).
Кузбассовцев также спросили про «белый яд» — соль. Согласно результатам опроса, 5,5% жителей всегда добавляют соль, солёные приправы или солёный соус в готовую пищу непосредственно перед тем, как её съесть, и 9,5% — часто. А доля опрошенных, которые ответили, что иногда, редко или никогда не подсаливают готовые блюда, составила почти 85%. Это гораздо выше, чем в среднем по стране (77%), и по этому показателю Кузбасс занял 21 место среди российских регионов.
Зачем пищевые ограничения?
Результаты исследования прокомментировала врач. «Избыток соли, конечно, вреден. Средняя потребность в ней для здорового человека — 4−5 грамм в день, то есть не более чайной ложки. Также надо учитывать, что соль содержится во многих продуктах. Людей с определёнными заболеваниями, например, с гипертонией или сердечной недостаточностью, мы просим ограничивать соль», — рассказала Евгения Седень.
В целом она отметила, что здоровое питание должно быть гармоничным по количеству и по качеству (то есть по составляющим частям). «По количеству человек должен съедать столько калорий, сколько ему необходимо для поддержания нормальной жизнедеятельности с учётом его возраста, массы тела, того, сколько он движется, и с учётом сопутствующих заболеваний. По составу еда должна содержать каждый день гармоничное соотношение жиров, белков и углеводов, витаминов и микронутриентов. Гармоничное соотношение — это 50% углеводов, 20% жиров и 30% белков. Мясо, рыба — это белок. Жиры — растительные и животные», — говорит доктор.
По её словам, особо внимательно нужно относиться к углеводам. Эндокринолог напомнила, что они делятся на сложные и простые. Первые всасываются медленно. Вторые — быстро, к ним относятся сахар, варенье, мёд, булки, пироги, пирожные, все сладкие йогурты, творожки и напитки, а также бананы, дыни, виноград.
Что добавить в рацион?
«Даже здоровым людям не рекомендуется переедать продукты, содержащие простые углеводы. Сложные углеводы лучше, они дают хорошее чувство насыщения и обеспечивают нас энергией в течение дня: каши, овощи, фрукты, макароны из твёрдых сортов пшеницы, кисломолочные продукты, картофель, приготовленный в кожуре», — советует Е. Седень.
А вот что касается питьевого режима, по словам доктора, для здоровых людей норм нет: каждый человек пьёт столько воды, сколько ему необходимо. Если из-за заболевания нужно ограничивать жидкость, эти назначения делает врач.
На вопрос, какие продукты должны обязательно быть в рационе земляков, врач-эндокринолог ответила: «Кемеровская область относится к йододефицитным районам, поэтому есть необходимость в индивидуальной и групповой профилактике, особенно у детей и беременных женщин. Суточная доза для взрослых — 150 мкг, для беременных — 250. Для индивидуальной профилактики врачи, как правило, прописывают йодомарин. Существуют также йодированные продукты, например, хлеб (но из него много не наберёшь) или йодированная соль. Её нужно хранить при определённых условиях по свету и влажности, поэтому лучше брать в аптеках, где она правильно хранится».
Спросили мы у специалиста про общие предпочтения кузбассовцев в пище. «Взрослые люди во всём мире, не только в Кузбассе, много едят и мало двигаются. Переедание бывает как по количеству, так и по особому пристрастию к жирной пище, простым углеводам. Такой режим питания приводит к нарушению метаболического здоровья и, как следствие, к ожирению — пандемии XXI века, сахарному диабету», — заметила собеседница.
Сколько «просрочки» на прилавках?
За качеством продуктов, которые покупают кузбассовцы, следят сотрудники регионального Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали, какие продукты и по каким причинам сняли с продажи в 2023 году.
Рыба. Изъято восемь партий продуктов из водных биоресурсов в количестве 71 кг. Причины: продукция не соответствовала установленным требованиям, истёк срок годности, не было документов по качеству и безопасности.
Хлеб, мука, крупы. Забраковано и изъято из оборота восемь партий мукомольно-крупяных изделий в объёме 66 кг (в 2022 г. — 74 партии, 787 кг) и две партии хлебобулочных изделий в объёме 6 кг. Причины: отсутствие маркировки, истёк срок годности.
Молочные продукты. Приостановлена продажа 22 партий молока и молочной продукции отечественного производства объёмом 240 кг (в 2022 г. — 60 партий, 5,5 тонны). Причины: оборот молочной продукции, не соответствующей установленным требованиям технических регламентов; отсутствие документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность; истечение срока годности.
Мясо. Изъято из оборота 20 партий мясной продукции — 106 кг (в 2022 г. — 33 партии, 112 кг). Причины те же: несоответствие требованиям и «просрочка».
Овощи и фрукты. Забраковано и изъято 47 партий плодоовощной продукции — 611 кг (в 2022 г. — 86 партий в объёме 514 кг). Продукты были с признаками порчи и гнили, отсутствовали сопроводительные документы на них, не контролировались условия хранения.