Олег Майами даст бесплатный концерт во Владивостоке

Как сообщили в администрации Владивостока, в День России в городе на центральной площади будут работать интерактивные локации, мастер-классы, кулинарный двор, фотозоны и многое другое. Также будут созданы тематические зоны, посвященные 225-летию великого поэта Александра Пушкина.
С 11 до 16 часов на главной сцене состоится концерт музыкальных и хореографических коллективов.
В 19 часов состоится концерт известного российского певца Олега Майами.
Завершится праздник в 21:30 красочным фейерверком.
Напомним, во Владивосток вернулась уникальная яхта Nord, принадлежащая миллиардеру Алексею Мордашову. Судно пришвартовалось около Морского вокзала.