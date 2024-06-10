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Олег Майами даст бесплатный концерт во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 июня, ФедералПресс. Во Владивостоке 12 июня даст концерт популярный российский певец Олег Майами в честь Дня России. Как пройдет празднование в приморской столице, читайте в нашем материале.

Источник: belta.by

Как сообщили в администрации Владивостока, в День России в городе на центральной площади будут работать интерактивные локации, мастер-классы, кулинарный двор, фотозоны и многое другое. Также будут созданы тематические зоны, посвященные 225-летию великого поэта Александра Пушкина.

С 11 до 16 часов на главной сцене состоится концерт музыкальных и хореографических коллективов.

В 19 часов состоится концерт известного российского певца Олега Майами.

Завершится праздник в 21:30 красочным фейерверком.

Напомним, во Владивосток вернулась уникальная яхта Nord, принадлежащая миллиардеру Алексею Мордашову. Судно пришвартовалось около Морского вокзала.

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