Олег Майами даст бесплатный концерт во Владивостоке

Как сообщили в администрации Владивостока, в День России в городе на центральной площади будут работать интерактивные локации, мастер-классы, кулинарный двор, фотозоны и многое другое. Также будут созданы тематические зоны, посвященные 225-летию великого поэта Александра Пушкина.