Короткий ливень снова выявил страшную проблему крупного города Приморья

«Садовая, тоннель. Собственно говоря, в реке-то воды нет, но тоннель уже полный под завязку. Вот вся наша расчистка русел чем заканчивается. Вся вода напрямую идёт в тоннель. Вот то, что сейчас творится в тоннеле. И это практически дождя не было, он чуть-чуть прошёл», — рассказал подписчик на видео.