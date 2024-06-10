Короткий ливень снова выявил страшную проблему крупного города Приморья

Недолгий сильный дождь 9 июня в очередной раз привёл к затоплению тоннеля под железнодорожным мостом в районе улицы Садовая, сообщили в Telegram-канале «Марк Чернослив (Уссурийск)».
«Садовая, тоннель. Собственно говоря, в реке-то воды нет, но тоннель уже полный под завязку. Вот вся наша расчистка русел чем заканчивается. Вся вода напрямую идёт в тоннель. Вот то, что сейчас творится в тоннеле. И это практически дождя не было, он чуть-чуть прошёл», — рассказал подписчик на видео.
Проблемный тоннель регулярно затапливает во время сильных дождей. Комментаторы под постом обсуждают, что дождь 9 июня длился около 20 минут, и переживают о вероятных августовских ливнях на сутки.
В июле 2023 года под затопленным тоннелем дежурили наряды полиции. Один раз им пришлось спасать водителей трёх грузовиков, которые не смогли проехать по воде. А ночью полицейские вытащили женщину-водителя легкового автомобиля, который утонул почти по крышу.
Расчистка русел временно решает проблему, однако затем они снова забиваются, и вода льётся под мост.