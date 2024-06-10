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В Башкирию придет 30-градусная жара без дождей

В понедельник, 10 июня, в республике, по прогнозам Башгидрометцентра, пройдут кратковременные дожди, грозы, однако день преимущественно обещает быть без осадков. Слабый ветер переменных направлений, но при грозе усилится до порывистого. Ночью столбик термометра будет в пределах от +10° до +15°. Днем воздух прогреется до +22°, +27°.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 50% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Во вторник, 11 июня, осадков в регионе не ожидается, а ветер будет слабым. Ночью воздух остынет до +11°, +16°, а днем прогреется до +29°.