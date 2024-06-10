Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи дышали сероводородом и пылью в минувший четверг

Вредные вещества обнаружили в воздухе в двух округах Омска.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 6 июня, метеорологи зафиксировали повышенное содержание опасных веществ в воздухе в двух округах Омска.

В Кировском округе содержание сероводорода превысило предельно допустимую концентрацию в 1,2 раза. В Советском округе зарегистрировано превышение ПДК пыли в 1,9 раза.

Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода может привести к головным болям, тошноте, удушью, судорогам и отеку легких. Регулярное вдыхание пыли может стать причиной заболевания дыхательных путей.

По информации метеорологов, сегодня и в ближайшие два дня в Омске ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Ранее мы писали, что под Омском уже год не могут убрать свалку ртутьсодержащих отходов. Содержание паров ртути в воздухе около нее превышает норму в более чем в 125 раз.

экология