Омичи дышали сероводородом и пылью в минувший четверг

В четверг, 6 июня, метеорологи зафиксировали повышенное содержание опасных веществ в воздухе в двух округах Омска.
В Кировском округе содержание сероводорода превысило предельно допустимую концентрацию в 1,2 раза. В Советском округе зарегистрировано превышение ПДК пыли в 1,9 раза.
Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода может привести к головным болям, тошноте, удушью, судорогам и отеку легких. Регулярное вдыхание пыли может стать причиной заболевания дыхательных путей.
По информации метеорологов, сегодня и в ближайшие два дня в Омске ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Ранее мы писали, что под Омском уже год не могут убрать свалку ртутьсодержащих отходов. Содержание паров ртути в воздухе около нее превышает норму в более чем в 125 раз.