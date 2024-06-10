Где по Омской области возникнут проблемы с просмотром телевизора

На официальном сайте Цифрового эфирного телевидения опубликовали информацию о временных отключениях трансляции в населенных пунктах Омской области в период с 10 по 16 июня 2024 года. Согласно представленным данным, проблемы с просмотром телевизора в обозначенный период возникнут у жителей четырех населенных пунктов региона.
Так, в понедельник, 10 июня 2024 года, перебои будут наблюдаться у жителей села Крестики Оконешниковского района с 11 до 12 часов, а также в райцентре Павлоградка с 11 до 13 часов.
В селе Новотроицк работы, которые приведут к проблемам с телетрансляцией, будут проводится в четверг, 13 июня 2024 года. По данным официального ресурса, трудности могут наблюдаться в промежутке от 12 до 14 часов, но совокупная продолжительность утраты сигнала не превысит 60 минут.
Наконец, в пятницу, 14 июня 2024 года, перебои возникнут в Калачинске с 12 до 13 часов.
При этом имеется пометка, что работы, влияющие на сбои в ТВ-трансляции, могут перенести по погодным условиям.