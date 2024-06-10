Где по Омской области возникнут проблемы с просмотром телевизора

В селе Новотроицк работы, которые приведут к проблемам с телетрансляцией, будут проводится в четверг, 13 июня 2024 года. По данным официального ресурса, трудности могут наблюдаться в промежутке от 12 до 14 часов, но совокупная продолжительность утраты сигнала не превысит 60 минут.