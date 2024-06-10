Сегодня полностью перекроют Ленинградский мост в Омске

Сегодня, 10 июня, в Омске полностью закроют Ленинградский мост. Это произойдёт с 9:00 до 23:00. Причина в том, что специалисты СибАДИ должны протестировать состояние опор, пролётов, полотна, освещения, дорожного покрытия, провести статическое и динамическое испытание моста, то есть проверить, как он ведёт себя под нагрузкой.
А на 12 июня назначено долгожданное торжественное открытие. Ради него мост перекроют в последний раз с 11:00 до 13:00. Отметим, что движение будет перекрыто не только по мосту, но и на всём Ленинградском проспекте, вплоть до развязки у улицы Суворова.
Напомним, его ремонтировали с февраля прошлого года. За это время рабочие отремонтировали опоры, пролёты и лестницы, заменили тротуары, смонтировали архитектурную подсветку.
Из-за полного перекрытия моста общественный транспорт пойдёт по новым маршрутам. С полным расписанием автобусов ознакомьтесь в нашем материале.
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