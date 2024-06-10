Сегодня полностью перекроют Ленинградский мост в Омске

А на 12 июня назначено долгожданное торжественное открытие. Ради него мост перекроют в последний раз с 11:00 до 13:00. Отметим, что движение будет перекрыто не только по мосту, но и на всём Ленинградском проспекте, вплоть до развязки у улицы Суворова.