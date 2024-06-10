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Жители Пермского края приняли за нашествие инопланетян спутники Илона Маска

Они увидели их 8 июня над Карагаем.

Источник: Freepik

Жители Пермского края приняли за нашествие инопланетян спутники Илона Маска, виднеющиеся в небе, сообщает «КП Пермь».

Непонятный светящийся объект заметили в небе жители Карагая. Женщина рассказала, что они с супругом шли из бани в дом, когда заметили горящую огнями полосу, похожую на поезд.

«Поначалу мы думали, что это иллюминаторы какого-то длинного самолета. Но потом объект приблизился, и я насчитала два десятка светящихся точек. Мы испугались, может, это НЛО?» — рассказала женщина «КП-Пермь».

В этом время в доме находились дети. Когда родители пришли в дом, ребята сказали, что не могут заснуть из-за увиденного в небе.

«Они испугались, решив, что это нашествие инопланетян, и заявили нам, что не могут спать!» — говорит женщина.

Поискав информацию в интернете, супруги поняли, что объект в небе — это цепочка спутников Старлинк Илона Маска.

В Пермском планетарии изданию подтвердили, что 8 июня с космодромов удалось запустить группировку спутников. Они летят цепочкой до выхода на орбиты. В этот момент их солнечные панели развёрнуты так, что их хорошо видно в небе.

космос