Жители Пермского края приняли за нашествие инопланетян спутники Илона Маска, виднеющиеся в небе, сообщает «КП Пермь».
Непонятный светящийся объект заметили в небе жители Карагая. Женщина рассказала, что они с супругом шли из бани в дом, когда заметили горящую огнями полосу, похожую на поезд.
«Поначалу мы думали, что это иллюминаторы какого-то длинного самолета. Но потом объект приблизился, и я насчитала два десятка светящихся точек. Мы испугались, может, это НЛО?» — рассказала женщина «КП-Пермь».
«Они испугались, решив, что это нашествие инопланетян, и заявили нам, что не могут спать!» — говорит женщина.
Поискав информацию в интернете, супруги поняли, что объект в небе — это цепочка спутников Старлинк Илона Маска.
В Пермском планетарии изданию подтвердили, что 8 июня с космодромов удалось запустить группировку спутников. Они летят цепочкой до выхода на орбиты. В этот момент их солнечные панели развёрнуты так, что их хорошо видно в небе.