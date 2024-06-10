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Лишь после вмешательства прокуратуры тайгинцам подняли зарплату до МРОТ

Также людям регулярно выплачивали деньги с задержками.

Прокуратура г. Тайги провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности коммерческой организации и обнаружила множественные нарушения со стороны одного коммерческого предприятия.

Выяснилось, что в прошлом и нынешнем году работодатель задерживал зарплату работникам и в целом платил ее меньше минимального прожиточного минимума.

Руководителю коммерческой организации внесли представление с требованием устранить выявленные нарушения, а также в отношении него возбудили дело об административном правонарушении за невыплату или неполную выплату заработной платы.

Благодаря вмешательству прокуратуры 11 работникам организации сделали перерасчет за задержку, а также доплатили до МРОТ за 2023 год и 2024 год на общую сумму более 196 тыс. рублей.