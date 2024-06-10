Лишь после вмешательства прокуратуры тайгинцам подняли зарплату до МРОТ

Прокуратура г. Тайги провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности коммерческой организации и обнаружила множественные нарушения со стороны одного коммерческого предприятия.
Выяснилось, что в прошлом и нынешнем году работодатель задерживал зарплату работникам и в целом платил ее меньше минимального прожиточного минимума.
Руководителю коммерческой организации внесли представление с требованием устранить выявленные нарушения, а также в отношении него возбудили дело об административном правонарушении за невыплату или неполную выплату заработной платы.
Благодаря вмешательству прокуратуры 11 работникам организации сделали перерасчет за задержку, а также доплатили до МРОТ за 2023 год и 2024 год на общую сумму более 196 тыс. рублей.