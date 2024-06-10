Ветеран СВО, потерявший ногу в бою, вернулся «за ленточку»

«Многие говорили, мол, зачем тебе это надо, отговаривали. Но я уверен, что сейчас я здесь нужнее. Вернулся, потому что мне не всё равно: я стою на страже своей страны, своего города, своей семьи и детей, — объясняет свой поступок ветеран СВО. — Заезжая вновь “за ленточку”, я испытывал чувство уверенности и правильности своих действий, гордость, что, несмотря на травмы, в очередной раз смогу внести свой маленький вклад в огромное для нашей страны дело. Теперь у меня снова настоящая мужская работа».