Ветеран СВО, потерявший ногу в бою, вернулся «за ленточку»

40-летний омич Максим Бачевский, комиссованный с СВО после тяжёлого ранения и ампутации ноги, добился возвращения в зону спецоперации.
Бывший сапёр теперь служит инструктором в учебном центре, готовит бойцов для добровольческих формирований.
Русские не сдаются
Он попал на передовую по мобилизации, служил сапёром под Кременной. В одной из штурмовых операций, спасая жизнь командиру, сам подорвался на мине и лишился ноги, чудом остался жив.
Реабилитацию прошёл быстро, помогли сила духа и стремление во что бы то ни стало быстрее подняться. Сначала научился передвигаться на костылях, затем освоил ходьбу на протезе. Сегодня глядя на него и не скажешь, что он человек с ограниченными физическими возможностями.
На «гражданке» Максим нашёл чем себя занять. Вступил в ряды волонтёров, помогал в сборе гумпомощи участникам СВО, вёл активную общественную деятельность и даже попал в паралимпийскую сборную Омской области — показывал хорошие результаты в стрельбе.
И вот представился очередной повод написать о Бачевском — ветеран СВО вновь «за ленточкой».
Мужская «работа»
Желание вернуться к боевым товарищам Максима не покидало и раньше, но ему отказывали в заключении контракта на военную службу из-за ампутации ноги. Однако он не терял надежду, что найдёт своё место на службе.
Опытного бойца заметили в батальоне им. Карбышева, куда он подавал анкету при приёме на службу в инженерно-сапёрное подразделение на должность инструктора. Теперь бывший сапёр обучает военному делу будущих бойцов добровольческих формирований. Под его руководством группа в составе 30 солдат из различных подразделений.
«Многие говорили, мол, зачем тебе это надо, отговаривали. Но я уверен, что сейчас я здесь нужнее. Вернулся, потому что мне не всё равно: я стою на страже своей страны, своего города, своей семьи и детей, — объясняет свой поступок ветеран СВО. — Заезжая вновь “за ленточку”, я испытывал чувство уверенности и правильности своих действий, гордость, что, несмотря на травмы, в очередной раз смогу внести свой маленький вклад в огромное для нашей страны дело. Теперь у меня снова настоящая мужская работа».