На Кузбасском мосту в Кемерове продлят ограничение полос блоками

Он добавляет, что дорожники демонтировали старый бетон на подъездных путях и участках между путепроводами, чтобы сделать потом новую дорогу. На правобережной части моста демонтаж продолжают. На Колхозном путепроводе все старые балки измельчили, а на крайних ригелях демонтировали подферменники.