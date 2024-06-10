На Кузбасском мосту в Кемерове продлят ограничение полос блоками

Как сообщает мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, на Кузбасском мосту продлят ограничение полос блоками, так как со стороны пр. Шахтёров нужно переустроить асфальт. Сужение будет начинаться на 250 метров раньше.
«Со стороны Октябрьского начали восстанавливать шкафную стенку, вяжут арматуру. Межбалочные швы очистили, чтобы выводить балки на проектные отметки. Со стороны реки Томи возникла проблема: ригель не имеет достаточной несущей способности. Сейчас проектировщики решают, возможно, ригель надо будет перезаливать», — пишет глава города.
Он добавляет, что дорожники демонтировали старый бетон на подъездных путях и участках между путепроводами, чтобы сделать потом новую дорогу. На правобережной части моста демонтаж продолжают. На Колхозном путепроводе все старые балки измельчили, а на крайних ригелях демонтировали подферменники.
Также Дмитрий Анисимов рассказал, что на сопряжении бетонной и стальной частей балок моста стоял деформационный шов, который со временем пришел в негодность. Балки там надо заменить, как и участок шва.