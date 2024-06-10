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Иртыш отступил от Усть-Ишима на три сантиметра за сутки

Вода в реках на севере области продолжает убывать.

Источник: Комсомольская правда

Уровень воды в реках на севере Омской области постепенно снижается. О том, что сейчас происходит в Усть-Ишимском районе, рассказал Виталий Хоценко.

За минувшие сутки уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима упал на 3 см — до 856 см. Вода в Ишиме вблизи села Орехово отступила на 10 см и сейчас находится на отметке 1256 см.

В зоне паводка продолжают работать экстренные службы и руководители структур регионального правительства. В домах, из которых отступила вода, идет просушка и дезинфекция. Сколько домов и участок находятся под водой.

«На территории населенных пунктов, которые пострадали от весеннего паводка, продолжают работать руководители областных министерств и ведомств. Жители получают всю необходимую помощь», — рассказал Виталий Хоценко.

Ранее мы писали, что власти возобновили автобусное сообщение между Усть-Ишимом и Омска.