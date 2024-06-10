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Июнь обречен, дальневосточную депрессию предрекли синоптики

Синоптик Кубай предрек Приморью дождливый июнь.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 50% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Глава Примгидромета Борис Кубай отметил, что в июне действуют две барических системы: дальневосточная депрессия и охотоморский антициклон. В 2024 году в первой половине лета ожидаются сильные дожди, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Борис Кубай подчеркнул, что погода всецело зависит от влияния одной из систем. Антициклон распространяет свое влияние с востока на запад, благодаря чему осадков выпадает мало. Депрессия действует с точностью наоборот: пригоняет атмосферные фронты с дождями и грозами.

В этом месяце дальневосточная депрессия лидирует, из-за этого количества дождей увеличится. Тем не менее, расчеты показывают, что антициклон еще поборется за свои права.

Ранее «КП» писала о погоде на выходные: сильные дожди охватили край.