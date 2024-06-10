Июнь обречен, дальневосточную депрессию предрекли синоптики

Борис Кубай подчеркнул, что погода всецело зависит от влияния одной из систем. Антициклон распространяет свое влияние с востока на запад, благодаря чему осадков выпадает мало. Депрессия действует с точностью наоборот: пригоняет атмосферные фронты с дождями и грозами.