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Предупреждение сделали туристам, собирающимся летом в Турцию

Рекордная жара может установиться в Турции в июле-августе. Об этом сообщил метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «МИР24».

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 50% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: pixabay.com

«В этом году, скорее всего, будет +42−43°С. Будьте готовы!».

предупредил синоптик.

По его словам, в 2023 году был побит температурный рекорд 1938 года, когда воздух прогрелся до 41,3 градуса Цельсия.

туризм и отдых