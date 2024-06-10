Авиарейс «Иркутск — Москва» задержали в аэропорту из-за непогоды

Утром 10 июня в аэропорту Иркутска был задержан вылет пассажирского авиарейса «Иркутск — Москва» из-за плохой погоды. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса», — прокомментировали АиФ-Иркутск в ведомстве.
Самолёт должен был вылететь в 7:30 в понедельник 10 июня, но в связи с неблагоприятными погодными условиями рейс был задержан на два часа. В результате пассажиры вылетели в 10:35.
Ранее самолёты, следовавшие по маршруту Улан-Удэ-Ольхон, временно перестали летать на остров из-за плохого состояния взлётно-посадочной полосы.
Также в Братске экстренно приземлился самолёт, летевший по маршруту Хабаровск-Красноярск, за плохого самочувствия пассажира.