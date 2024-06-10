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Авиарейс «Иркутск — Москва» задержали в аэропорту из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий рейс «Иркутск — Москва» был задержан на два часа.

Источник: Аргументы и факты

Утром 10 июня в аэропорту Иркутска был задержан вылет пассажирского авиарейса «Иркутск — Москва» из-за плохой погоды. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса», — прокомментировали АиФ-Иркутск в ведомстве.

Самолёт должен был вылететь в 7:30 в понедельник 10 июня, но в связи с неблагоприятными погодными условиями рейс был задержан на два часа. В результате пассажиры вылетели в 10:35.

Ранее самолёты, следовавшие по маршруту Улан-Удэ-Ольхон, временно перестали летать на остров из-за плохого состояния взлётно-посадочной полосы.

Также в Братске экстренно приземлился самолёт, летевший по маршруту Хабаровск-Красноярск, за плохого самочувствия пассажира.