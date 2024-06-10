Дожди помогли ликвидировать лесные пожары в Хабаровском крае

Дождливая погода, установившаяся в Хабаровском крае на минувших выходных, значительно помогла огнеборцам в ликвидации лесных пожаров. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», если в прошлую пятницу специалисты регистрировали 11 термоточек, то в настоящее время зафиксирована лишь одна. Расположена она на удалении от населённых пунктов и несёт опасность только тайге — люди и постройки в безопасности.