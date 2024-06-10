Дожди помогли ликвидировать лесные пожары в Хабаровском крае

Дождливая погода, установившаяся в Хабаровском крае на минувших выходных, значительно помогла огнеборцам в ликвидации лесных пожаров. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», если в прошлую пятницу специалисты регистрировали 11 термоточек, то в настоящее время зафиксирована лишь одна. Расположена она на удалении от населённых пунктов и несёт опасность только тайге — люди и постройки в безопасности.
Так, в настоящее время, судя по интерактивной карте лесных пожаров, термоточка общей площадью в 171 гектар действует сейчас в Аяно-Майском районе региона — в 142 километрах юго-восточнее села Аим. Обнаружили её ещё 3 июня и с тех пор территория распространения огня выросла почти на 70 гектаров.
Бушует пожар в труднодоступном месте и доставить людей туда крайне затруднительно, поэтому в настоящее время к ликвидации подключена только авиация — вертолёт Ми-8, оборудованный специальным устройством для сброса воды.
Напомним, что в июне в Хабаровском крае начался сезон так называемых грозовых пожаров. Если раньше основной причиной возгораний были люди, чем объяснялось их возникновение вблизи населённых пунктов, сейчас же термоточки возникают из-за молний. Краевой Минлесхоз просит жителей края при обнаружении возгораний сообщать о них по номеру единой диспетчерской службы: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный).