В Астане гроза, ветер 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Днем +25+27, ночью +18+20.
В Алматы облачно, ветер 3−8 метров в секунду. Днем +33+35, ночью +18+20.
В Шымкенте тоже облачно, ветер 8−13 метров в секунду. Днем +36+38, ночью +19+21.
Астана. 10 июня. КазТАГ — Гроза ожидается в понедельник в Астане, в Алматы и Шымкенте облачно, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
В Астане гроза, ветер 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Днем +25+27, ночью +18+20.
В Алматы облачно, ветер 3−8 метров в секунду. Днем +33+35, ночью +18+20.
В Шымкенте тоже облачно, ветер 8−13 метров в секунду. Днем +36+38, ночью +19+21.