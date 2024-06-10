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Гроза ожидается в понедельник в Астане, в Алматы и Шымкенте облачно

Астана. 10 июня. КазТАГ — Гроза ожидается в понедельник в Астане, в Алматы и Шымкенте облачно, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 50% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: pixabay

В Астане гроза, ветер 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Днем +25+27, ночью +18+20.

В Алматы облачно, ветер 3−8 метров в секунду. Днем +33+35, ночью +18+20.

В Шымкенте тоже облачно, ветер 8−13 метров в секунду. Днем +36+38, ночью +19+21.