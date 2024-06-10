В Приморье в экспортной партии соевой муки обнаружена кишечная палочка

Специалисты Уссурийского филиала ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» выявили бактерии в партии соевой муки из Приморского края, предназначенной для экспорта в Южную Корею. Образцы муки, произведенной в мае 2024 года и весом в 20 тонн, были проверены на микробиологические показатели в соответствии с требованиями Таможенного союза о безопасности пищевой продукции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.