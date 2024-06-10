В Приморье в экспортной партии соевой муки обнаружена кишечная палочка

Специалисты Уссурийского филиала ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» выявили бактерии в партии соевой муки из Приморского края, предназначенной для экспорта в Южную Корею. Образцы муки, произведенной в мае 2024 года и весом в 20 тонн, были проверены на микробиологические показатели в соответствии с требованиями Таможенного союза о безопасности пищевой продукции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
По результатам лабораторных исследований, в продукции обнаружено нарушение: найдены бактерии группы кишечной палочки, что может свидетельствовать о нарушениях в процессе производства или хранения продукта. Проведены анализы на 11 показателей, включая наличие токсичных элементов и радионуклидов.
Полученные данные о нарушении были внесены в автоматизированную систему «Веста», и срочные уведомления остправлены в Центральный аппарат Россельхознадзора, территориальные управления и другие ведомства. Владельцу продукции направляется информационное письмо с результатами испытаний.
Напомним, во Владивостоке на складе временного хранения была обнаружена партия замороженных куриных грудок из Китая, заражённая бактериями сальмонеллы. Ранее приморская межобластная ветеринарная лаборатория в рамках контроля за качеством и безопасностью экспортной продукции провела анализ проб гречишного меда из Хабаровского края. Исследование показало присутствие антибиотика метронидазола в продукции. Пробы были взяты в Уссурийске. Анализ меда по 40 параметрам выявил недопустимое содержание антибиотика.