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Проспект Октябрьский в Кемерове открыли для движения во всех направлениях

Все запланированные работы на подземном участке теплотрассы завершены.

Как сообщает СГК, проспект Октябрьский в Кемерове открыли для движения в прямом и обратном направлении.

Все запланированные работы под землей завершили — уложили два защитных пенала, в которые на этой неделе специалисты начнут заводить новые трубы теплосети со стороны ТЦ «Лапландия».

«Продолжаются работы по замене участка теплосети вдоль ул. Терешковой непосредственно у торгового центра. Всего проектом предусмотрено заменить 312 метров трубопровода диаметром 1000 мм. Работы идут круглосуточно», — отписались ресурсники.