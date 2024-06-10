Проспект Октябрьский в Кемерове открыли для движения во всех направлениях

Как сообщает СГК, проспект Октябрьский в Кемерове открыли для движения в прямом и обратном направлении.
Все запланированные работы под землей завершили — уложили два защитных пенала, в которые на этой неделе специалисты начнут заводить новые трубы теплосети со стороны ТЦ «Лапландия».
«Продолжаются работы по замене участка теплосети вдоль ул. Терешковой непосредственно у торгового центра. Всего проектом предусмотрено заменить 312 метров трубопровода диаметром 1000 мм. Работы идут круглосуточно», — отписались ресурсники.