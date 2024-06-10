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В Перми на День города температура воздуха превысит +30 градусов

Наступившая неделя в Пермском крае будет аномально жаркой.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 50% 750 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае наступившая неделя будет аномально жаркой. В Перми температура воздуха на День города превысит +30 градусов, отклонение от средней температуры воздуха превысит 8 градусов.

Портал «Метеоролог и я» рассказал, что средняя аномалия с 10 по 14 июня ожидается на уровне +6…+7 градусов. Следующий период по 17 июня окажется еще более жарким, вероятное отклонение составит уже +8 градусов и выше.

«По предварительным данным дневные максимумы составят +28…+33 градусов. В отдельные сутки не исключены еще более высокие значения. Возможно установление новых температурных рекордов», — пишет портал.

Если днем 10 июня в Перми превысит +25 градусов, то со следующего дня столбик термометра уверенно поползет к 30-градусной отметке. Будут возможны кратковременный дождь и грозы.

В Перми на День города, 12 июня, синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов, днем +28…+33 градусов. При грозе возможны порывы ветра до 18 м/с.

В последующие сутки характер погоды существенно не изменится. По среднесрочным данным, в Пермском крае пройдут локальные кратковременные дожди с грозами продолжатся. Возможно небольшое понижение температуры воздуха за счет увеличения облачности и количества осадков.