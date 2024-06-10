В Перми на День города температура воздуха превысит +30 градусов

В Пермском крае наступившая неделя будет аномально жаркой. В Перми температура воздуха на День города превысит +30 градусов, отклонение от средней температуры воздуха превысит 8 градусов.
Портал «Метеоролог и я» рассказал, что средняя аномалия с 10 по 14 июня ожидается на уровне +6…+7 градусов. Следующий период по 17 июня окажется еще более жарким, вероятное отклонение составит уже +8 градусов и выше.
«По предварительным данным дневные максимумы составят +28…+33 градусов. В отдельные сутки не исключены еще более высокие значения. Возможно установление новых температурных рекордов», — пишет портал.
Если днем 10 июня в Перми превысит +25 градусов, то со следующего дня столбик термометра уверенно поползет к 30-градусной отметке. Будут возможны кратковременный дождь и грозы.
В последующие сутки характер погоды существенно не изменится. По среднесрочным данным, в Пермском крае пройдут локальные кратковременные дожди с грозами продолжатся. Возможно небольшое понижение температуры воздуха за счет увеличения облачности и количества осадков.