В Крыму стартовала короткая рабочая неделя — когда отдыхаем

День России — государственный праздник, поэтому отдыхать в среду будут жители всех регионов страны. Согласно Трудовому кодексу РФ, в предпраздничный день, во вторник 11 июня, рабочее время сокращается на 1 час.
Две последующие рабочие недели для жителей Крыма также будут короткими. Понедельник, 17 июня, объявлен выходным днем по случаю празднования Курбан-байрама, а 24 июня, тоже понедельник, выходной день по случаю празднования одного из двенадцати главных православных праздников — Троицы. Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников в Крыму объявляют ежегодно.