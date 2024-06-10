В Крыму стартовала короткая рабочая неделя — когда отдыхаем

Две последующие рабочие недели для жителей Крыма также будут короткими. Понедельник, 17 июня, объявлен выходным днем по случаю празднования Курбан-байрама, а 24 июня, тоже понедельник, выходной день по случаю празднования одного из двенадцати главных православных праздников — Троицы. Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников в Крыму объявляют ежегодно.