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В Крыму стартовала короткая рабочая неделя — когда отдыхаем

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. В России и, в частности, в Крыму стартовала короткая рабочая неделя. Выходной объявлен в среду, 12 июня, по случаю празднования Дня России.

День России — государственный праздник, поэтому отдыхать в среду будут жители всех регионов страны. Согласно Трудовому кодексу РФ, в предпраздничный день, во вторник 11 июня, рабочее время сокращается на 1 час.

Две последующие рабочие недели для жителей Крыма также будут короткими. Понедельник, 17 июня, объявлен выходным днем по случаю празднования Курбан-байрама, а 24 июня, тоже понедельник, выходной день по случаю празднования одного из двенадцати главных православных праздников — Троицы. Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников в Крыму объявляют ежегодно.

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