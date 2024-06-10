В Свердловской области на неделе ожидается жара выше +30°

«К вторнику на Южный Урал со стороны Поволжья сместится антициклон, умеренно-теплая воздушная масса в его системе быстро прогреется до тропической. В результате, начиная со среды, в Свердловской области, которая будет расположена в северной части антициклона, установятся дневные температуры выше +30 градусов», — рассказали в канале.