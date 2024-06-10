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В Свердловской области на неделе ожидается жара выше +30°

На Среднем Урале в течение недели установится жара температурой выше +30°. Как сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге», 10 июня в Свердловской области потеплеет до +26°.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 50% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: Коммерсантъ

«К вторнику на Южный Урал со стороны Поволжья сместится антициклон, умеренно-теплая воздушная масса в его системе быстро прогреется до тропической. В результате, начиная со среды, в Свердловской области, которая будет расположена в северной части антициклона, установятся дневные температуры выше +30 градусов», — рассказали в канале.

По данным Уральского Гидрометцентра, 10 июня в области ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность. Температура воздуха днем — +21…+26°. Ветер северо-западный 4−9 м/с.

В Екатеринбурге 10 июня осадков не ожидается. Температура воздуха днем — +23…+25°.

Ночью вторника, 11 июня, ожидается +14°, днем +27°, на следующий день в городе установится жара: в среду ночью +15°, днем +31°. Затем до конца недели днем температура будет от +31° до +33°.