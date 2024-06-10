В Прибайкальском национальном парке открыли новый маршрут

«В дорожную карту в том числе вошла реализация предложений по организации экологических троп и смотровых площадок с участием инвесторов. В решении этих вопросов задействованы агентство по туризму Иркутской области, “Заповедное Прибайкалье”, муниципальные образования. Новый маршрут соответствует целям и задачам федеральной кампании “Выходите в выходные в соседние города” в рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”. Кампания направлена на популяризацию туров выходного дня», — отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.