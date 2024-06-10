В Прибайкальском национальном парке открыли новый маршрут

Иркутская область, НИА-Байкал — Новый официальный туристический маршрут Прибайкальского национального парка «Исток Ангары» открылся в поселке Байкал Слюдянского района Иркутской области.
Он состоит из двух частей протяженностью 1, 3 км и 8 км. Располагается на левом берегу Ангары вблизи ее истока, на территории Байкальского лесничества Прибайкальского национального парка, входит в кластер «Кругобайкальская железная дорога».В 2022 году Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утвердил дорожную карту по развитию туристского кластера «Кругобайкальская железная дорога» в рамках комплексного плана развития туризма на территории региона.
«В дорожную карту в том числе вошла реализация предложений по организации экологических троп и смотровых площадок с участием инвесторов. В решении этих вопросов задействованы агентство по туризму Иркутской области, “Заповедное Прибайкалье”, муниципальные образования. Новый маршрут соответствует целям и задачам федеральной кампании “Выходите в выходные в соседние города” в рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”. Кампания направлена на популяризацию туров выходного дня», — отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.
Познавательный и эколого-исторический маршрут «Исток Ангары» имеет навигационные указатели, информационные стенды, пикниковые точки, фотозону. Посетителям предлагается побывать у башни байкальского маяка со 120-летней историей, посетить панорамную смотровую площадку «Белый камень», храм Преображения Господня, прогуляться по березовой роще и кедровому лесу, участку пути Кругобайкальской железной дороги.
Маршрут позиционируется как путешествие одного дня и призван перераспределить потоки туристов, ослабить нагрузку на территорию Листвянского участкового лесничества Прибайкальского национального парка. Доступен для людей без специальной физической подготовки, а также несовершеннолетних, уточняет пресс-служба Правительства региона. «Исток Ангары» стал 25-м маршрутом на территории нацпарка. Он создан в рамках соглашения о сотрудничестве между «Заповедным Прибайкальем» и Сбером.
При планировании тура выходного дня необходимо получить разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий: baikal-1.ru/tourism/entrance-pass/