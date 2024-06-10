Скорость для машин на Университетском проспекте острова Русский ограничили

Как сообщает пресс-служба администрации города, это изменение является результатом анализа аварийности на данном участке за последний год и первые пять месяцев текущего года. Специалисты городского управления дорог и ГАИ объяснили, что целью установления нового лимита является снижение числа дорожно-транспортных происшествий, количество которых на этом участке значительно увеличилось. Ограничение будет действовать от мостового перехода через пролив Босфор Восточный (Русский мост) до поворота на океанариум по улице Академика Касьянова.