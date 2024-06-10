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Скорость для машин на Университетском проспекте острова Русский ограничили

Лимит скорости в 40 км/ч установлен для предотвращения частых ДТП.

Источник: Администрация Владивостока

На Университетском проспекте во Владивостоке вводится новый скоростной лимит для всех видов транспорта. Теперь максимально разрешенная скорость движения составит 40 км/ч.

Как сообщает пресс-служба администрации города, это изменение является результатом анализа аварийности на данном участке за последний год и первые пять месяцев текущего года. Специалисты городского управления дорог и ГАИ объяснили, что целью установления нового лимита является снижение числа дорожно-транспортных происшествий, количество которых на этом участке значительно увеличилось. Ограничение будет действовать от мостового перехода через пролив Босфор Восточный (Русский мост) до поворота на океанариум по улице Академика Касьянова.

Для информирования водителей о нововведении в ближайшее время на проспекте появятся знаки, указывающие на начало и конец зоны с ограниченной скоростью. Власти призывают автомобилистов проявлять внимательность и строго придерживаться установленных правил. Соблюдение нового режима будет контролироваться с помощью камер видеонаблюдения.

Отмечается, что помимо нарушения скоростного режима, которое фиксируется ГАИ чаще всего, нередки и другие нарушения на дорогах города. Например, проезд на запрещающий сигнал светофора и неуступление дороги пешеходам. Также водители нарушают правила маневрирования, что иногда приводит к падению пассажиров в салоне автобусов. В случае выявления нарушений выносятся соответствующие меры наказания.

Мэрия города также напоминает водителям пассажирского транспорта о необходимости соблюдения не только правил дорожного движения, но и трудового, а также миграционного законодательства. В апреле этого года представители прокуратуры и Управления по вопросам миграции Приморского края сообщили об усилении контроля за соблюдением миграционного законодательства.

В то же время представители транспортных компаний указывают на проблему нехватки квалифицированных водителей и отсутствие конкуренции в этой сфере как на одну из основных причин возникновения проблем на транспорте, включая нарушения правил дорожного движения. Дефицит кадров порой заставляет работодателей держать в штате даже сотрудников, допускающих нарушения.