Искитимку в Кемерове сделают более чистой, а отдых на берегах — комфортным

«На очистные будет поступать вода по трубопроводам ливневой канализации с обновленных улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина, затем пропускать по технической эстакаде над рекой. С другой стороны в коллектор будет поступать вода из старых ливневок вдоль Сарыгина, левобережной части Сибиряков-Гвардейцев, Кузнецкого проспекта», — пишет мэр.