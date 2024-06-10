Искитимку в Кемерове сделают более чистой, а отдых на берегах — комфортным

Как сообщил глава Кемерова Дмитрий Анисимов, на левом берегу Искитимки, в районе дома № 5 по переулку Мичурина, продолжают строить комплекс очистных сооружений. Он позволит сделать реку более чистой, а отдых на ее берегах — комфортным для горожан.
«На очистные будет поступать вода по трубопроводам ливневой канализации с обновленных улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина, затем пропускать по технической эстакаде над рекой. С другой стороны в коллектор будет поступать вода из старых ливневок вдоль Сарыгина, левобережной части Сибиряков-Гвардейцев, Кузнецкого проспекта», — пишет мэр.
После этого вода пройдет многоступенчатую очистку: решетка и пескоуловители задержат механический мусор, лента удалит нефтепродукты, а стоки обработает ультрафиолет.
Очистка будет происходить в подземном резервуаре, закрытом газоном, а часть оборудования расположится в модульном здании. Берег благоустроят отдельно, чтобы он выглядел ухоженным.