Медики рассказали, как пережить жару

Как написала в своем Telegram-канале доктор Баранова, летняя жара может стать серьезным испытанием для нашего организма.
Поэтому ниже несколько лайфхаков:
1. Правильное питание и гидратация
Пейте достаточно воды:
- старайтесь пить не менее 2 литров воды в день, чтобы избежать обезвоживания, добавьте ломтики лимона или огурца для улучшения вкуса;
- арбузы, огурцы, ягоды и помидоры помогут вам поддерживать уровень гидратации;
- легкие блюда, такие как салаты, овощные супы и гриль овощи, легче усваиваются и не перегружают пищеварительную систему.
2. Защита от солнца
Солнце может быть очень агрессивным, особенно в середине дня.
- носите защитную одежду;
- легкая, свободная одежда из натуральных тканей поможет вам не перегреваться, не забывайте про шляпы и солнцезащитные очки;
- используйте солнцезащитный крем с широким спектром защиты (SPF 30 или выше) и наносите его каждые два часа, особенно если вы плаваете или потеете;
- избегайте пика солнечной активности (с 10 утра до 4 вечера), лучше переждать это время в прохладном помещении.
3. Охлаждение организма
- примите прохладный душ или ванну: это поможет снизить температуру тела;
- используйте вентиляторы, кондиционеры или прохладные компрессы;
- если вы занимаетесь спортом, то выбирайте утренние или вечерние часы для тренировок, когда температура ниже.
4. Забота о коже
Жара и солнечные лучи могут сушить кожу и вызывать раздражение.
- используйте увлажняющие кремы и лосьоны, чтобы предотвратить сухость и шелушение кожи;
- пейте травяные чаи: ромашковый, мятный и зеленый чай помогут снять воспаление и поддержать гидратацию кожи.
5. Управление стрессом
Высокие температуры могут усиливать чувство усталости и раздражительности.
- практикуйте медитацию и дыхательные упражнения: это поможет вам оставаться спокойными и сосредоточенными;
- занимайтесь йогой: легкие упражнения и растяжка помогут снять напряжение и улучшить кровообращение.
6. Народные средства
- охлаждающие напитки и блюда: пробуйте такие напитки, как кокосовая вода или вода с лимоном и мятой, которые помогают поддерживать уровень электролитов.
Жаркое время года может быть вызовом для нашего организма, но с правильным подходом можно избежать неприятных последствий и наслаждаться летними днями. Следите за своим питанием, поддерживайте гидратацию, защищайте кожу и находите время для отдыха и релаксации.