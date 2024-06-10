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Госавтоинспекторы выявляют несовершеннолетних водителей в Иркутском районе

Рейд провели в садоводствах и поселках Байкальского тракта.

Источник: ГУ МВД

В садоводствах и поселках по Байкальскому тракту Иркутского района прошли рейдовые мероприятия. Госавтоинспекторы выявляли несовершеннолетних водителей и привлекали к ответственности их родителей. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области.

— Во время патрулирования полицейские остановили 16-летнего водителя спортивного питбайка, катавшегося по дорогам общего пользования поселка Молодежный. Водительское удостоверение у юноши отсутствовало, — поделились в ведомстве.

Еще одним нарушителем стал отец, который катал на квадроцикле малолетнего сына. А также дедушка, обучавший 13-летнего внука езде на скутере. Главным аргументом для избежания ответственности со стороны законных представителей было то, что дети разъезжают только возле домов и по сельским улицам.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшую неделю 15 несовершеннолетних получили травмы в ДТП в Иркутской области. Всего за этот период произошло более 45 аварий.

ГИБДД