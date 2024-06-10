Госавтоинспекторы выявляют несовершеннолетних водителей в Иркутском районе

Еще одним нарушителем стал отец, который катал на квадроцикле малолетнего сына. А также дедушка, обучавший 13-летнего внука езде на скутере. Главным аргументом для избежания ответственности со стороны законных представителей было то, что дети разъезжают только возле домов и по сельским улицам.