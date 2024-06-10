Новосибирская область лидирует в СФО по уровню предлагаемой зарплаты

Итоги мая свидетельствуют о росте средней предлагаемой заработной платы в Новосибирской области на 35% за год. Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование, которое показало, что средняя предлагаемая зарплата в регионе составила 61,4 тыс. рублей. В сравнении с предыдущим годом, заработная плата в области стала более конкурентоспособной. Область отличается выше предложением по средней зарплате, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу, но немного уступает средней по России.
Согласно результатам исследования, Новосибирская область предлагает высокие зарплаты для специалистов в областях «Добыча сырья», «Сельское хозяйство», «Высший и средний менеджмент», «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Автомобильный бизнес».
В то же время, средние зарплатные ожидания соискателей в регионе составляют 60 тыс. рублей. За год этот показатель возрос на 20%. Самые высокие ожидания зарплат среди соискателей отмечены в сферах «Высший и средний менеджмент» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг»..
В общем по Сибирскому федеральному округу и по России фиксируется увеличение ожидаемых зарплат, превышающих рыночные предложения работодателей. Соискатели из Красноярского края и Новосибирской области высоко оценивают свои трудовые усилия, демонстрируя уверенность в своей стоимости на рынке труда. В Новосибирской области высокие оценки ожидаемых зарплат у представителей сфер «Высший и средний менеджмент», «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Сельское хозяйство», «Строительство, недвижимость», «Добыча сырья» и «Производство, сервисное обслуживание».