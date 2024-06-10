Новосибирская область лидирует в СФО по уровню предлагаемой зарплаты

Итоги мая свидетельствуют о росте средней предлагаемой заработной платы в Новосибирской области на 35% за год. Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование, которое показало, что средняя предлагаемая зарплата в регионе составила 61,4 тыс. рублей. В сравнении с предыдущим годом, заработная плата в области стала более конкурентоспособной. Область отличается выше предложением по средней зарплате, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу, но немного уступает средней по России.