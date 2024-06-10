Часть Севастополя останется без света — будут идти работы на сетях

По данным пресс-службы, с 9 до 16:00 без света останутся абоненты по адресам Коралловая 26-А, 98-А, 96-А, 92-Б, 96-Б, 94-Б, 77-А, 69-А, 105-А, 15, 67−69, 73−75, Ректорская 9, Университетская 68, Мусонная 106-А, 106.
С 08:00 до 17:00 отключение по улице Софьи Перовской 184-А, 162-А, 186-А, 152-А, 160-А, 141−143, 147−167, 171, 172, 173−17.
В период с 9:00 до 17:00 полуторачасовые отключения возможны в селе Павловка по улице Родниковская 72-А, 62−74, 41-А, 35−37, 41−45, 73, 77, КСП «Красный Октябрь» 58, 583, 246, 486−488, 636, 646, 1272, 111, 487, 1281, 724−726, 782, 725−727, 733, 769−773, 781, в Лебедином переулке 2, 8, 7, по Утренней 6-Б, 8-А, 2-Б, 2, 6−18, 26, 7−11, 17, 25 и Прохладной 18.
В селе Оборонном — по Балашова 2−6, 10, 1-А, 5/1-Б, 1−15, 19, 380, 13-А, 13-Б, 13-В, 25, 461, Бассейной 12, 1−9, 23, 14-А, 4-А, к.328, 4−14, 695, 15-Б, 17-А, 15−17, 329, 695, 981, Сельскохозяйственной 2-Г, 10-А, 8-А, 4−14, 2-Б/1-А, 11-А, 1−15, Ялтинскому шоссе 86, СТ «Таврида» 1, 67, на 68 км трассы Ялта — Севастополь, 1.
В селе Морозовка — по улице Ключевой 2−18, 3−5, 9−17 и в переулке Ключевом 6, 5−9.
В селе Гончарном — по Конноармейской 14-А, 2−18, 1−21, Мягкого 8−12, 5-А, 1−7, 11, Кичигина 5−13, Гранитной 12-А, 2−14, 1−9, Росистой 2-А, Красивой 70-А, 74/1, 52-А, 74-А, 74-Б, 42, 46, 8, 16−18, 30, 38, 1−3, Волнистой 40, 39, 53, 57−61, 11-А, 1-А, 17-А, 1, 7, 11−17, 23−27, СТ «Энтузиаст», 35 и СТ «Таврия» 34, 104, 130, 348, 1110, 41−43, 113, 157, 165, 1111.
В поселке Солнечном — по Караизюмской 88-А, 56-А, 126-А, 46-А, 62-А/1, 62, 43−125, 249−251, Сергея Патрогина 36−38, 46−48, 31−33, 43, Янтарной 32−34.
В селе Орловка — по Клубной 2, 10, 13-А, 1−27, Приморской 52-А, 22−52, 62, 78, 47-А, 45-Б, 49-Б, 49, Дорожной 26, 19−25, Вишневой 16, по Качинскому шоссе 36/55, 36/47, 36/96, 36/134, 36/10, 36/193, 36/95, в границах СНТ «Чайка-1» 2, 12, 16, 24−26, 30−32, 44, 52, 56, 6, 13, 25, 29, 53−55, 67, 79, 93, 135, 14, 111.
В селе Полюшко — по Лазурной 4, 10, 14−24, 36−38, 756, 1084, 29, 13-А, 1−3, 9−25, 33−35, 756, Красноярской, кад.1122, 36-Г, 12−16, 22, 42−44, 8, 23, 823, 851−853, 857−859, 1077, 11, Зеленой 1372, 1371.