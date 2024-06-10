Часть Севастополя останется без света — будут идти работы на сетях

В период с 9:00 до 17:00 полуторачасовые отключения возможны в селе Павловка по улице Родниковская 72-А, 62−74, 41-А, 35−37, 41−45, 73, 77, КСП «Красный Октябрь» 58, 583, 246, 486−488, 636, 646, 1272, 111, 487, 1281, 724−726, 782, 725−727, 733, 769−773, 781, в Лебедином переулке 2, 8, 7, по Утренней 6-Б, 8-А, 2-Б, 2, 6−18, 26, 7−11, 17, 25 и Прохладной 18.