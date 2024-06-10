Федеральную трассу М-5 в Челябинской области перекроют из-за реконструкции

Напомним, речь идет про участок с 1565 по 1576 километр в Ашинском районе. Там запланирован очередной этап буровзрывных работ.
В четверг, 13 июня, с 9 до 14 часов по местному времени (с 7 до 12 мск) движение будет полностью закрыто.
Схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта.
До 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения в Ашинском районе в связи с проведением буровзрывных работ будет производиться по вторникам или четвергам еженедельно, говорят в Упрдор «Южный Урал».
Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и время в пути.