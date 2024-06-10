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Федеральную трассу М-5 в Челябинской области перекроют из-за реконструкции

Федеральную трассу М-5 «Урал» в Челябинской области на этой неделе перекроют на несколько часов из-за реконструкции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Напомним, речь идет про участок с 1565 по 1576 километр в Ашинском районе. Там запланирован очередной этап буровзрывных работ.

В четверг, 13 июня, с 9 до 14 часов по местному времени (с 7 до 12 мск) движение будет полностью закрыто.

Схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта.

До 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения в Ашинском районе в связи с проведением буровзрывных работ будет производиться по вторникам или четвергам еженедельно, говорят в Упрдор «Южный Урал».

Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и время в пути.