Грозы и сильные дожди ожидаются в Беларуси

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем в отдельных районах ожидаются сильные дожди. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +19…+25°С, по юго-востоку воздух прогреется до +28°С.
Из-за гроз и сильных дождей Белгидромет объявил на понедельник желтый уровень опасности.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Грозы также могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях, а сильные дожди могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек и автодорог местного значения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске в понедельник будет переменная облачность. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков — 70−80%), возможна гроза. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +22…+24°C. Ветер переменный 3−8 м/с с порывами до 14 м/с.
В Бресте и Гродно ожидается более низкое значение температуры воздуха — от +19°C до +21°C, в остальном погодные условия схожие: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Временами в Бресте будет сильный дождь, ветер переменный 3−8 м/с с порывами до 14 м/с.
В Витебске сегодня также переменная облачность, но без существенных осадков, вероятность осадков составляет всего лишь 5−10%. Воздух прогреется до +23…+25°C. Ветер ожидается переменных направлений 3−8 м/с с порывами до 14 м/с.
В Могилеве и Гомеле установится более жаркая погода: +24…+26°C и +25…+27°C соответственно. В областных центрах в понедельник тоже прогнозируется переменная облачность, пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер переменный 3−8 м/с с порывами до 14 м/с.