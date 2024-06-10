Топ-5 новостей в Молдове на 10 июня

1. Из-за жуткой жары под +50 градусов отдых в Турции может стать испытанием, ученые бьют тревогу: А если билеты из Кишиневского аэропорта, то и вовсе можете остаться дома, — выпускают из страны не всех.
2. Маноле снова нарыдала: Глава КС Молдовы требует 100 тысяч евро новой компенсации от государства.
3. Сильнейшая магнитная буря накроет 10 июня Землю: У кого в Молдове резко ухудшится самочувствие — советы врачей.
4. Даже если Санду опять заблокирует счета для помощи народу, найдутся приемлемые пути: Пенсионеры в Молдове будут получать надбавки, выжить на нищенские пенсии невозможно.
5. Аномальная жара перед новым сезоном ливней с градом: В Молдове неделя начнётся с 35-градусного пекла.