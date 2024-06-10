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Топ-5 новостей в Молдове на 10 июня

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 10 июня 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 60% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

1. Из-за жуткой жары под +50 градусов отдых в Турции может стать испытанием, ученые бьют тревогу: А если билеты из Кишиневского аэропорта, то и вовсе можете остаться дома, — выпускают из страны не всех.

2. Маноле снова нарыдала: Глава КС Молдовы требует 100 тысяч евро новой компенсации от государства.

3. Сильнейшая магнитная буря накроет 10 июня Землю: У кого в Молдове резко ухудшится самочувствие — советы врачей.

4. Даже если Санду опять заблокирует счета для помощи народу, найдутся приемлемые пути: Пенсионеры в Молдове будут получать надбавки, выжить на нищенские пенсии невозможно.

5. Аномальная жара перед новым сезоном ливней с градом: В Молдове неделя начнётся с 35-градусного пекла.

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