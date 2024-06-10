Прогноз погоды на рабочую неделю в Приморье озвучили синоптики

На начавшейся неделе синоптическая ситуация на юге Дальневосточного региона сохраняется неустойчивой, погодные условия в Приморском крае будут переменчивыми, сообщает ИА PrimaMedia. Подробный прогноз озвучили синоптики портала «Примпогода»,
Так, в ночь на вторник существенных осадков не ожидается, минимальная температура воздуха составит +7°С…+14°С. Днем с приближением фронтальных разделов в западной половине начнется дождь, максимальная температура немного понизится.
В середине недели фронтальные разделы будут смещаться над Приморьем, вызывая дожди, местами сильные. Ночная температура +8°С…+16°С, дневная +16°С…+24°С, на восточном побережье +10°С…+15°С.
В пятницу гребень отступит на Охотское море, а с запада подойдут новые фронты, днем на севере могут начаться дожди.
Во Владивостоке на этой неделе в понедельник самая хорошая погода: солнечно, температура +19°С…+22°С. В последующие сутки накроет облачность, местами появится туман. Температура воздуха ночью +12°С…+15°С, дневная +16°С…+19°С.
В среду пасмурно, дождь, температурный фон существенно не поменяется.
Во второй половине недели преимущественно без осадков, начнется похолодание: ночная температура понизится до +9°С…+12°С, дневная — до +13°С…+17°С.