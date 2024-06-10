Ко Дню России в Хабаровском крае пройдут патриотические мероприятия

А в Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гродекова пройдут бесплатные тематические экскурсии «Айгуньский договор в красках» (0+) и «Реет гордо флаг российский» (0+). Также будет работать передвижная выставка «Исполняя государственную необходимость». В Музее археологии запланирована тематическая экскурсия «Люби и знай свой край» (0+), а в Дальневосточном художественном музее — лекции «Люблю тебя, моя Россия!» (0+) и «Русское богатырство» (0+).