Ко Дню России в Хабаровском крае пройдут патриотические мероприятия

12 июня вся страна отмечает один из главных государственных праздников Российской Федерации — День России. Серия тематических культурных мероприятий пройдет для жителей и гостей региона как в краевой столице, так и в районах Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
11 июня в Хабаровской краевой детской библиотеке им. Н. Д. Наволочкина состоится квиз-игра «Мы живем в России» (6+), а в Хабаровской краевой специализированной библиотеке для слепых пройдет музыкально-поэтическая программа «Земля, что нас с тобой взрастила — родная матушка Россия!» (6+).
С 11 по 13 июня в фойе Краевого Дворца Дружбы «Русь» будет проходить выставка детского изобразительного искусства (0+), а 12 июня здесь состоится традиционный фестиваль музыки и песен народов Хабаровского края «Карагод» (0+).
12 июня в 18:30 на сцене Хабаровского музыкального театра пройдет показ балета «Лебединое озеро» (6+) в исполнении Бурятского государственного академического театра оперы и балета. В фойе театра также будет представлена фотовыставка «Я так вижу. Два взгляда на другого человека» (0+), которая продлится до 24 июня.
Сотрудники Зоосада «Приамурский» им. В. П. Сысоева 12 июня проведут показательные кормления выдр и бурого медведя, а также организуют экологический квест (6+).
А в Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гродекова пройдут бесплатные тематические экскурсии «Айгуньский договор в красках» (0+) и «Реет гордо флаг российский» (0+). Также будет работать передвижная выставка «Исполняя государственную необходимость». В Музее археологии запланирована тематическая экскурсия «Люби и знай свой край» (0+), а в Дальневосточном художественном музее — лекции «Люблю тебя, моя Россия!» (0+) и «Русское богатырство» (0+).
На сцене Хабаровской филармонии творческое объединение «Солисты филармонии» представит интерактивную патриотическую программу для детей «Россия — Родина моя»(6+) с песнями, музыкой, играми и викторинами. До 24 июня в Дальневосточной государственной научной библиотеке будет экспонироваться масштабная выставка литературы «Из истории геральдических традиций Отечества» (0+), где будут представлены издания об истории, культуре и государственной символике России.
Праздничные мероприятия также пройдут в районах Хабаровского края. 11 июня программа «Мы дети России» (0+) состоится в Культурно-досуговом центре «Гармония» Амурского района, а концертная программа «Великая Россия» (0+) — в Доме культуры села Виноградовка Вяземского района. 12 июня в Доме культуры села Савинского Ульчского района пройдет концерт «Страна, что названа великой!» (0+), в Культурно-досуговом центре села Дружба Хабаровского района — концерт «С любовью и верой в Россию» (0+), а в Культурно-информационном центре рабочий поселок Заветы Ильича Советско-Гаванского района — праздничная программа «Россия начинается с меня!» (0+).